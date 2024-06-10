"Вратарь. Однозначно Шовковский. Он играл у меня в Динамо и сборной, я видел его каждый день, как он работает и прогрессирует. Саша у меня вырос в настоящего вратаря. Лунин только начинает. Потенциал у него большой, но если он останется в Реале, то может пропасть. При Куртуа он играть точно не будет. Андрею нужно искать новый клуб после хорошего сезона в Реале. А насчет Пятова – это просто вратарь среднего уровня.

Ярмоленко: У Украины сейчас самая сильная сборная за все время

Левый защитник. Несмачный был хороший, сейчас Миколенко неплохой, показывает характер, молодой, играет в сильном чемпионате. Мой выбор – Миколенко.

Центральные защитники. Без вариантов – Головко. Он долго играл в основе, был дисциплинированным и никаких нареканий у меня к нему никогда не было. Головко очень классно играл один в один и мог перекрыть воздух любому топ-нападающему. Второй мой выбор – Ващук, который у меня играл либеро. Ващук выполнял все мои требования, прекрасно страховал, но немного уступал в скорости. Забарный хороший защитник, но его карьера только начинается.

Правый защитник. Лужный превзошел всех на этой позиции. Лужный – это конь! Он атаковал с фланга, отдавал голевые передачи, при этом успевал возвращаться назад. Быстрый, злой, и самое главное – его все слушались. Лужный был как играющий тренер. Не зря его Венгер в Арсенал забрал.

Опорник. Я назову Бражка, мне он очень нравится. Это универсальный полузащитник, который умеет делать все. Он хорош в подстраховке и отборе, у него есть удар и видение поля. Раньше у нас таких игроков не было. Уверен, что Бражко будет играть в Европе, у этого парня большое будущее.

Центральный полузащитник. Я бы поставил Максимова. Это был замечательный игрок, как и Михайленко. Они выполняли все требования, были физически здоровыми и хорошими, как в отборе, так и в атаке. Малиновский мне тоже нравится, но в последнее время он сдал. Возможно, сказалась психология и частые переходы из команды в команду.

Левый полузащитник. Коноплянка в свое время был хорош, я выберу его. Сейчас Мудрика в Англии научили отходить назад, он начал отбирать. Я очень удивлен, потому что в Шахтере он этого не делал. Ждем от Мудрика лучшей игры.

Правый полузащитник. Я выберу Ярмоленко. Прекрасный футболист! Смещался с фланга в центр, пробивал, отлично взаимодействовал с партнерами. Не зря его Боруссия Д купила. Почему Ярмоленко не заиграл в Европе? Мне кажется, наши футболисты психологически ломаются, когда переходят в зарубежные клубы. Там совсем другое отношение. Мы брали футболистов на два дня на базу перед игрой, готовили их, разговаривали, а там в день игры приехали, сделали зарядку и уже матч. В чем Ярмоленко лучше Цыганкова? Виктор делает все то же, что и Ярмоленко, он тоже прекрасный футболист, просто Андрей начал это делать первым.

Атакующий полузащитник. Конечно, Ребров! Это я склеил Реброва и Шевченко в нападении. Сергей – забивной, режимный, никогда не нарушал дисциплины, все выполнял. Также Ребров хорошо отрабатывал в обороне, в отличие от того же Шевченко.

Центрфорвард. Шевченко – № 1! Он мог пропасть, но я в него верил, и он стал лучшим. Я не хочу много упоминать об Андрее, потому что он обижается. Шевченко, наверное, читал мои предыдущие интервью, где я рассказывал, как приходилось его спасать, и ему не понравились мои слова. Надеюсь, позже он осознает, что был не прав", – сказал Сабо в интервью Zbirna.com.

Напомним, ранее Ярмоленко заявил, что нынешний состав сборной Украины самый сильный за всю историю команды.

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