Чемпионат Бельгии, 22-й тур

Гент – Вестерло – 2:2

Голы: Гандельман, 44, 90+7 – Вермант, 17, Мадсен, 87 (пен.)

Вестерло гостил на поле Гента, который в нынешнем сезоне пересекался с Зарей в группе Лиги конференций. Хозяева считались очевидным фаворитом, но счет открыли гости.

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Сергей Сидорчук из глубины ворвался в свободную зону, получил мяч, сделал гроссмейстерский замах и отдал идеальную передачу Верманту, которому оставалось пробить мимо голкипера. 32-летний украинец уже имел один гол в составе Вестерло, а вот ассистирует впервые.

Goal: Romeo Vermant | Gent 0-1 KVC Westerlo pic.twitter.com/HMYeaHqyDh — FootColic ️ (@FootColic) January 27, 2024

Гент отыгрался перед свистком на перерыв. Вторая половина была "сухой" вплоть до бешеной развязки. Вестерло забил с пенальти и собирался забрать домой все 3 очка. Категорически против был Омри Гандельман, дублем установивший окончательные 2:2. Команда Сидорчука оторвалась от зоны борьбы за выживание на один пункт, хотя до распределения на группы по интересам еще 8 туров.

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