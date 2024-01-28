Україна

Андрій Шевченко запросив президента УЄФА в Україну, щоб той подивився на дії Росії. Катерина Монзуль стала фаворитом Шевченка на посаду боса українських суддів.

Юхим Конопля може опинитися в Туреччині, а вінгер Шахтаря перебрався в Колос. ЛНЗ оголосив про трансфер хавбека з Європи.

Наші за кордоном

Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Андрій Лунін рятував і отримав пошкодження. Віталій Миколенко забив автогол в Кубку Англії, а Евертон драматично вилетів.

Роман Безус забив прямому конкуренту, ставши найкращим бомбардиром Омонії. Сергій Сидорчук віддав розкішний дебютний асист за Вестерло.

Світ

Барселона програла Вільяреалу в трилері з вісьмома голами й двома дивовижними камбеками. Після цього матчу Хаві оголосив, що покине посаду головного тренера команди.

Байєр несподівано втратив очки у матчі з Борусією М – Баварія майже наздогнала Алонсо і Ко на вершині Бундесліги. Мілан втратив переможну серію у божевільному матчі з Болоньєю.

Визначилася перша пара 1/4 фіналу Кубка африканських націй. Нігерія зіграє проти Анголи. Ангола на 17 хвилині залишилася в меншості, але розгромила Намібію. Нігерія спокійно переграла Камерун завдяки дублю Лукмана.