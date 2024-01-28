Головні новини 27 січня: Хаві йде з Барселони, яка зазнала епічного фіаско, автогол Миколенка, перша пара 1/4 КАН
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 27 січня.
Україна
Андрій Шевченко запросив президента УЄФА в Україну, щоб той подивився на дії Росії. Катерина Монзуль стала фаворитом Шевченка на посаду боса українських суддів.
Юхим Конопля може опинитися в Туреччині, а вінгер Шахтаря перебрався в Колос. ЛНЗ оголосив про трансфер хавбека з Європи.
Наші за кордоном
Реал вирвав перемогу на Канарах і обійшов Жирону – Андрій Лунін рятував і отримав пошкодження. Віталій Миколенко забив автогол в Кубку Англії, а Евертон драматично вилетів.
Роман Безус забив прямому конкуренту, ставши найкращим бомбардиром Омонії. Сергій Сидорчук віддав розкішний дебютний асист за Вестерло.
Світ
Барселона програла Вільяреалу в трилері з вісьмома голами й двома дивовижними камбеками. Після цього матчу Хаві оголосив, що покине посаду головного тренера команди.
Байєр несподівано втратив очки у матчі з Борусією М – Баварія майже наздогнала Алонсо і Ко на вершині Бундесліги. Мілан втратив переможну серію у божевільному матчі з Болоньєю.
Визначилася перша пара 1/4 фіналу Кубка африканських націй. Нігерія зіграє проти Анголи. Ангола на 17 хвилині залишилася в меншості, але розгромила Намібію. Нігерія спокійно переграла Камерун завдяки дублю Лукмана.