Товарищеский поединок с молдаванами будет иметь для "сине-желтых" не только тренировочный характер.

Сборная Украины пока не гарантировала себе комфортное место во время жеребьевки квалификации на чемпионат мира 2026 года. Поражение от Польши (1:3) опустило команду Реброва в рейтинге УЕФА с 10-го на 12-е место, а сборная Австрии, которая идет 13-й, сократила отставание от "сине-желтых" до четырех пунктов.

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Как сообщает журналист Игорь Семйон в своем Telegram-канале, поражение от Молдовы повлечет за собой потерю примерно восьми с половиной баллов. Ничья с географическим соседом сохранит Украине место в топ-12, но отрыв от Австрии составит менее 0,5 балла. Победа позволит нарастить отрыв более чем на балл.

Отмечается, что на Евро-2024 цена результата будет выше, ведь коэффициент матчей до четвертьфинала – 35, от четвертьфинала и дальше – 40. Сохранение прописки в топ-12 позволит сборной Украины находиться в первой корзине при жеребьевке квалификации на ЧМ-2026. Таким образом, украинцам достанутся более слабые соперники по рейтингу.

Напомним, товарищеский матч Молдова – Украина состоится во вторник, 11 июня. Начало встречи в 19:00.

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