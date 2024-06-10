Три клуба из итальянской Серии А и один из испанской Ла Лиги заинтересованы в 17-летнем вингере Динамо U-19 Кирилле Пашко.

По сообщению Тuttomercatoweb, Фиорентина, Аталанта, Болонья, а также испанская Жирона, собрали информацию по Пашко и готовы попытаться подписать его летом.

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Предполагается, что киевский клуб будет готов рассмотреть предложения о трансфере Пашко, однако будет стараться получить как можно более высокую сумму компенсации за его переход. Контракт Пашко с Динамо рассчитан до лета 2025 года.

Важно отметить, что Аталанта рассматривает возможность включения Пашко в свой молодежный состав U-23, тогда как Болонья и Фиорентина видят его как усиление для своих юношеских команд. Жирона, со своей стороны, надеется подписать Кирилла с целью того, чтобы он сначала играл за дубль каталонцев.

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