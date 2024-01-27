КАН-2023, 1/8 финала

Ангола – Намибия – 3:0

Голы: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Удаления: Неблу, 17 – Хауконго, 40

Намибия сенсационно вышла из группы, оставив позади Туниса, однако в плей-офф сказка "храбрых воинов" быстро закончилась. Они проиграли соседям из Анголы.

Кубок Африки: определились все пары 1/8 финала – Марокко вытащило Кот-д'Ивуар в плей-офф, игрок Шахтера вылетел

Начиналось все очень положительно для Намибии. На 17 минуте команда Коллина Бенджамина получила численное большинство – ангольский голкипер пытался исправить ошибку защитника и сыграл руками за пределами штрафной.

Однако еще до перерыва Ангола полностью перевернула ситуацию. Желсон Дала за четыре минуты оформил дубль с двух передач Фреди – сначала замкнул прострел на дальнюю штангу, а затем откликнулся на подачу со стандарта.

Между голами произошло еще одно важное событие. Намибийский защитник Хауконго получил вторую желтую карточку и выровнял составы.

Во втором тайме Намибия пыталась вернуться в игру, но плохо завершала свои комбинации. В то время как Ангола использовала один из своих шансов, чтобы сделать счет разгромным. Мяч за две передачи прошел от одной штрафной в другую, а там Мабулулу классно закрутил его в дальний угол.

Ангола вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет с победителем пары Нигерия – Камерун.