Барселона в последнее время разочаровывает своих фанов. На днях каталонцы вылетели из Кубка, пропустив четыре гола от Атлетика. Столько же было пропущено в Класико в битве за Суперкубок. В матче с Бетисом было упущено преимущество в два гола (хотя все завершилось успехом), и даже кубковые триумфы с Барбастро (3:2) и Саламанкой (3:1) не порадовали эффектным доминированием.

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Все эти матчи подопечные Хави проводили вне родных трибун. И вот Барселона вернулась на Мунжуик, чтобы принять Вильярреал – имя грозное, но сейчас "желтая субмарина" шла в пяти очках от зоны вылета. Не зная побед в течение четырех матчей (и вылетая от команд из Терсеры), левантийцы должны были стать праздничным индюком на "сине-гранатовом" столе.

Вот только Вильярреал не желал себе такого участия. Более того: уже на 3-й минуте гости забили гол – это Баэна получил заброс в штрафную и мощно пробил метров с шести. К счастью для хозяев, взятие ворот отменили из-за 3-метрового офсайда.

На 22-й же минуте левантийцы забили во второй раз. На этот раз Жерар Морено в штрафной принял заброс от Кико Фемении, протащил мяч на левый угол вратарской и попал в ближнюю девятку. И снова каталонцам повезло – Серлот находился в пассивном офсайде, не давая Кунде сыграть на перехвате. Счет не изменился.

Между этими эпизодами подопечные Хави провели два своих момента. На 8-й минуте Ямал крутил метров с 22-х в дальнюю девятку, а на 15-й Фелиш бахнул туда же с дуги перед штрафной. Йоргенсен выручил в обоих случаях. Чего-то лучшего Барса до перерыва не создала, за что прилетело наказание на 41-й – Сёрлот прострелил с левого фланга в спины защитникам, а Жерар Морено замкнул метров с 11-ти. Точно в левый нижний. 1:0!

"Монжуик" провожал команду на отдых громким свистом. Барселона, кстати, является лидером 2024 года в топ-лигах по количеству пропущенных во всех турнирах. В целом же, "блаугранас" пропустили 25 голов в последних 12 матчах, причем она пропускала в 11 из 12-ти этих матчей.

Хави в раздевалке провел тройную замену, бросив в бой Педри, Канселу и Кубарси (вместо Ромеу, Форта и Кристенсена). Первые две перестановки явно были нацелены на усиление игры. И действительно – на старте второго тайма каталонцы прижали Вильярреал, организовав ряд интересных атак без острого завершения и едва не заработав пенальти на 52-й минуте (Ямала свалили, но на 11-метровый это не тянуло).

Тем более шокировал пропущенный уже через две минуты гол. Канселу после выноса от Йоргенсена был первым на мяче, но вместо нормального действия Жоау сбросил сферу на ход сопернику. Акомаш (воспитанник Ла Масии) вырвался один на один, обошел Пенью и вколотил мяч в пустые ворота. 0:2 Это уже восьмая голевая ошибка "блаугранас" в текущем сезоне – больше в топ-лигах имеет только Брайтон (10).

Казалось, что это конец, однако Барселону так просто не взять. Мы это уже видели в текущем розыгрыше Ла Лиги. Вот и сейчас подопечные Хави пошли на камбэк, устроив Вильярреалу адское давление. Под него выпустили Феррана Торреса (вместо Фелиша).

"Подводники" держались недолго. Уже на 60-й минуте хозяева размочили счет усилиями Гюндогана – тот в штрафной принял скидку пяткой от Левандовски и закрутил в левый нижний. 1:2! Кстати, пас на Роберта отдавал Ферран.

На 62-й минуте Альберто Морено едва не провел шедевр-автогол, боковыми ножницами выбив навес Канселу на дальнюю штангу. Еще через две минуты Гюндоган стянул на себя двух соперников и сбросил мяч Феррану, но тот с близкого расстояния промахнулся. В конце концов, на 68-й Илкай едва не замкнул прострел на линию вратарской – мяч из-под него выбили точно на Педри. Тот метров с восьми расстрелял ближний угол. 2:2!

А уже на 70-й Барселона вырвалась вперед. Хозяева заработали штрафной на левом фланге, Гюндоган подал в район ближней стойки на Араухо, а Байли в отчаянной борьбе подрезал мяч в свои ворота. 3:2 Окрыленный этим успехом Хави решил, что пора бросить в бой новичка Роке, чтобы со свежими силами добить "желтую субмарину".

Но давление "блаугранас" оказалось не очень сильным. Реально близкой к четвертому голу Барса была на 82-й минуте, когда Роке получил передачу от Гюндогана и вырвался один на один с Йоргенсеном. Витор пытался пробить между ног, но Йоргенсен выручил Вильярреал.

Гости к этому времени успели прийти в себя. Еще на 80-й минуте они напугали "Монжуик" врыванием Сёрлота, которое в последний момент остановил юный Кубарси. Барса ответила на 83-й ударом Канселу с рикошетом после розыгрыша углового – Йоргенсен вытащил мяч из-под дальней стойки. А еще через две минуты счет сравнялся...

Гол организовал Сёрлот, который шикарно развернулся под прессингом на своей половине и разогнал контратаку. Александр завершил ее передачей на правый край штрафной. Гедеш оттуда мощно пробил – точно в левый нижний угол. 3:3! А на 88-й минуте Сёрлот еще и стал героем у собственных ворот, спасая после ошибки Йоргенсена на выходе – Кунде стрелял в пустые, но попал в норвежца!

Еще через минуту Барселона заработала пенальти за попадание в руку Комесаньи. Арбитр просмотрел повтор и понял свою ошибку – дистанция была близкой, рука прижатой, а футболист точно ею не играл (даже отвернулся спиной). 11-метровый отменили, разгневав "Монжуик".

Арбитры компенсировали 8 минут, которые превратились в нечто невероятное. Обе команды решили вырвать победу, устроив размен атаками. Забивать могли как Барселона, так и Вильярреал, причем лучшими были Гюндоган и Сёрлот. На последних секундах футболисты врывались в штрафные, приводя к куче хаотичных отскоков.

На 9-й компенсированной Вильярреал пошел в финальную контратаку. Все завершилось врыванием в штрафную, заблокированными ударами, удачными и неудачными рикошетами – и, наконец, ударом Серлота с нескольких метров. Он прошил Пенью. 3:4!

Барса получила право на последнюю атаку, едва не отыгравшись. Кунде прострелил вдоль линии вратарской, а Роке каким-то чудом не смог попасть по мячу на дальней штанге! Вильярреал же сразу пошел в контратаку – все завершилось 5-в-3 и точным выстрелом Моралеса мимо Пенью 3:5!

"Желтая субмарина" поставила Барсу на колени! Команда Хави осталась в 10 очках от первой позиции и в 8 очках от Довбыка и Цыганкова.

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