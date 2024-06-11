"Если коротко, то там должно быть два теннисных корта, два футбольных поля 42х22 или одно поле 60х40, одна мультифункциональная спортивная площадка, одно большое поле с крытыми трибунами на 2-3 тысячи человек. Административное здание, где будет спортзал, зал для фитнеса и танцев, зал для детей с инклюзией, ресторан, номера для проживания, как сделали в Винниках (база Руха, – прим.). И парковая зона с вай-фаем. Это должно стать жемчужиной региона.

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Мы уже 9 месяцев боремся за эту землю. Речь идет о 2,4 гектара. Следующая стадия – представление конкурса земли с условием построения спортивно-рекреационного мультифункционального комплекса. Это никто не будет брать, потому что это не бизнес. Думаю, мы выиграем конкурс и возьмем в аренду у государства эту землю на 50 лет.

Почему так долго решается вопрос земли? Потому что кому конкретно упадет что-то в карман? Никому. Я деньги не ворую, а тяжело зарабатываю. Это не то что я выкапываю какие-то полезные ископаемые и продаю. Я принципиально никому ничего не хочу платить. Если говорить прямо, то здесь нет отката. Я что прошу – если не помогаете, то не мешайте.

Я с этим проектом все возможные пороги обиваю. Одну копию уже отдал Андрею Шевченко. Женя Селезнев пригласил меня на тренировку на стадионе Банникова. Ко мне подошел президент Вереса Иван Надеин. Мы пожали руки, говорю ему: "Вас приветствует Днестр Залещики". А он отвечает: "Вы еще не во Второй лиге?" И я понимаю, что он знает о нас.

Потом сижу на трибуне и вижу, что Андрей Николаевич приходит. Со всеми здоровается, общается в неформальной атмосфере. Потом выхожу с Банникова, а Шевченко идет с охранником. Говорю: "Андрей Николаевич, вас приветствует Днестр Залещики, Тернопольщина. Можно с вами фото?" Он отвечает: "Да, конечно". Очень тепло, дипломатично, культурно. Мы сделали фото, и я ему рассказал о нашем проекте. Шевченко заинтересовался – мы подошли к моей машине, достал из багажника план проекта. Он листает его и говорит: "Ого! Можно взять экземпляр?". Спросил: "Андрей Николаевич, вы на открытие приедете"? Он ответил: "Буду". Мы пожали руки. Эта встреча меня тронула – это же мой кумир", – сказал Куц в комментарии Tribuna.

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