Лас-Пальмас дома проиграл Реалу (1:2) в 22 туре Примеры. Отчет о матче и игре Андрея Лунина читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об очередной волевой победе Реала, который является фаворитом на победу в Примере и Лиге чемпионов в этом сезоне.

Реал комфортно оторвался от Барселоны, но Жирона идет нога в ногу. Сегодня соперником Мадрида был Лас-Пальмас, претендующий на еврокубки. В рамках постоянной ротации голкиперов Лунин вышел в старте Реала на Канарах. Андрею начали доверять более статусные матчи.

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Украинец почти не имел работы до перерыва. Лас-Пальмас периодически подходил к его воротам, но завершал атаки неточными ударами. Мадридские защитники действовали расхлябано. Гарсия проваливался на фланге, а Начо махал ногой мимо мяча в собственной штрафной.

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Реал, конечно, больше атаковал, однако стопроцентных моментов не создавал. Кроос пытался что-то придумать со стандартов, а Родриго и Винисиус открывались на ударных позициях. Грамотно играл вратарь хозяев, получивший по лицу от Родриго.

В начале второго тайма Мадрид выглядел максимально разобранным. У Лас-Пальмас постоянно проходили острые контратаки (заброс из глубины на фланг + последующий кросс в штрафную), поэтому Лунину пришлось вступать в игру. Андрей в ближнем углу парировал сложный удар Эль-Хаддади, а через минуту перехватил прострел.

Украинец был бессилен, когда Фран и Начо снова оставили дыру на левом фланге, куда ворвался Рамирес. Муньос откликнулся на прострел с фланга и пробил Лунина с помощью рикошета от Начо.

У "сливочных" не шла игра без Беллингема, не хватало хитрости и динамики впереди. Джуд пропускал матч из-за перебора желтых карт. Спасателем стал Винисиус. Бразилец получил два идентичных момента после заброса Крооса и Камавинга. Первый шанс Вини упустил, а вот второй – превратил в гол.

Винисиус также выводил на удары партнеров. Хотя Хоселу и Карвахаль оказались в офсайдах (второй даже забил). В итоге победоносное спасение было классическим. Чуамени замкнул подачу Крооса с углового. Реал снова выиграл тяжелый равный матч. Мадридцы набрали 54 очка и вернулись на вершину Ла Лиги, обойдя Жирону.

Последний эпизод уже в компенсированное время завершился неприятным повреждением Лунина. Голкипер пошел не перехват и почувствовал боль. После финального свистка камера поймала гримасу Андрея, которого осматривал врач.