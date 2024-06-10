Как сообщает журналист Игорь Бурбас, Мирон Маркевич продолжит исполнять обязанности главного тренера Карпат. На встрече с президентом клуба Владимиром Маткивским, которая состоялась сегодня, не было принято никаких кадровых решений.

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Со своей стороны, Владислав Лупашко, который ранее возглавлял Ингулец и был главным претендентом на место Маркевича, также присоединится к Карпатам, но как тренер команды U-19.

К слову, Маркевич вернулся в Карпаты лишь год назад. Команда выполнила задачу выйти в УПЛ, хотя в последнем туре Первой лиги и отдала чемпионский титул Ингульцу.

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