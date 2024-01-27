Игрок сборной Украины Ефим Конопля может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно.

Трабзонспор проявляет предметный интерес к защитнику Шахтера Ефиму Конопле, сообщает Sports Digitale.

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По информации источника, "бордово-синие" уже предприняли попытку подписать 24-летнего украинца. Детали не сообщаются. Отмечается, что Ефим стал следующей опцией для клуба после Дайки Хасиоки из бельгийского Сент-Трюйдена.

Напомним, Конопля – воспитанник Шахтера. В УПЛ дебютировал в составе Десны, за которую выступал на правах аренды. В текущем сезоне провел за "горняков" 14 матчей, в которых отметился 1 ассистом. Его контракт с дончанами действует до 30 сентября 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

К слову, Трабзонспор после 22-х туров идет в турнирной таблице Суперлиги на третьей строчке, отставая от лидеров – Фенербахче и Галатасарая – на 20 очков.

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