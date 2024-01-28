КАН-2023, 1/8 финала

Нигерия – Камерун – 2:0

Голы: Лукман, 36, 90

Камерун с большими приключениями прорвался в плей-офф и, скорее, разочаровал на групповом этапе. Нигерия показывает более качественный футбол, но имеет проблемы с реализацией. Команды разыграли сухой матч с минимальным количеством моментов (13 ударов на двоих), а ситуацию постоянно контролировал фаворит.

Ангола на 17 минуте осталась в меньшинстве, но сломала матч, разгромила Намибию и стала первым четвертьфиналистом КАН

Нигерия забила ранний гол, но арбитры отменили его из-за офсайда. Нули на табло продержались немного дольше – пока Осимхен не включил прессинг. Виктор отобрал мяч у чужой штрафной и выкатил ассист на Лукмана. Ондоа, посадивший в запас Онана, пропустил слабый удар под рукой.

Камерун так и не показал, как он намерен атаковать. Нигерийцы полностью ограничили соперника и ждали своего шанса в быстрых атаках. Как только "Суперорлы" перехватывали мяч – сразу летел заброс на ход Осимхену. На последних минутах Лукман оформил дубль и уничтожил любую интригу.

Нигерия вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где сыграет против Анголы.