Защитник Шахтера Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в Металлисте 1925, сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале.

"Скрипник все поломал": президент Металлиста 1925 готовится вести команду в церковь, чтобы удержаться в УПЛ

Отмечается, что у 34-летнего футболиста летом заканчивается контракт с "горняками", поэтому харьковчане хотят подписать его на правах свободного агента.

Напомним, в текущем сезоне Ракицкий провел за дончан 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

К слову, Металлист 1925 вообще рискует вылететь в Первую лигу – после 25-ти туров команда Виктора Скрипника идет в турнирной таблице УПЛ предпоследней, набрав 19 очков.

Семья Ракицких завоевала очередной трофей – сестра звезды Шахтера стала чемпионкой Украины по футзалу