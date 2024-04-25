В четверг, 25 апреля, в Серии А был доигран матч 31-го тура между Удинезе и Ромой. Римляне дожали соперника благодаря голу Кристанте (2:1).

14-го апреля матч между Удинезе и Ромой не был доигран. Центральный защитник гостей Эван Н'Дика почувствовал боль в области сердца и покинул поле на носилках. Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси настоял на том, чтобы матч был доигран в другой день: первичное обследование ивуарийца показало "желтый код" – не критичный, но настораживающий. Н'Дика был отправлен в больницу, где подвергся ряду тестов. Впоследствии медики диагностировали защитнику коллапс лёгкого – жизни Эвана ничего не угрожало.

Медики объяснили, что случилось с Н'Дика – из-за него Рома отказалась доигрывать матч

В четверг, 25 апреля, матч Удинезе – Рома был возобновлён ровно с того времени, когда был остановлен – в 71:30. Согласно регламенту Лиги, составы обеих команд могли претерпеть серьёзные изменения, исключением могли стать только заменённые игроки – им не разрешалось продолжить игру. Главным же событием встречи в Удине стал дебют Фабио Каннаваро на посту главного тренера хозяев. Из-за инцидента с Н'Дика получилось так, что в одном и том же матче "зебрами" руководили двое разных главных тренеров - Каннаваро заменил уволенного Габриэле Чоффи после поражения Удинезе от Вероны в матче 33 тура Серии А.

Римляне собирались дожать Удинезе за эти неполные 20 минут, а потому Де Росси выбрал очень атакующий состав со сдвоенным центром нападения в виде связки Абрахам-Азмун. Но первый голевой момент в этот вечер создали именно хозяева – Свилар потащил сложный мяч после сильного удара Лоренцо Лукки точно под штангу.

Рома ответила опасным ударом Азмуна после грубой ошибки Переса – защитник "зебр" подарил мяч сопернику прямо перед своими воротами, но хозяев спас вратарь Окойе.

Когда игра близилась к своему завершению, защитники Удинезе не разобрались между собой и на ровном месте подарили гостям угловой. Первый розыгрыш успеха римлянам не принёс - удар Пеллегрини был заблокирован. А вот после второго навеса Дибалы Кристанте выиграл верховую борьбу и забил победный мяч. На часах было 94:35 – арбитр позволил провести эту атаку, несмотря на четыре компенсированные минуты.

Рома не смогла доиграть матч с Удинезе из-за травмы легионера – защитника экстренно госпитализировали