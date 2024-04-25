Одесский Черноморец сообщил о договоренности с Шахтером о том, что оба матча между командами сыграют в столице Украины.

Перенесенный матч 12-го тура Черноморец – Шахтер и поединок 27-го тура Шахтер – Черноморец будут сыграны в Киеве на стадионе Левый берег, сообщает официальный Telegram-канал Черноморца.

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Причиной является сложная логистика для одесситов. По предварительному расписанию "моряки" имели бы такую карту футбольных встреч: Ужгород – Одесса – Львов, то есть в течение 10 дней команду ждали бы почти 60 часов путешествий на поезде.

Добавим, что матчи будут сыграны 1-го и 5-го мая, в 13:00 и 18:00 соответственно. По обоюдному решению клубов организацией продажи билетов возьмет на себя ФК Шахтер. Все привлеченные с продажи билетов средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.

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