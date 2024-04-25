Украинские рефери, которые честно и качественно будут выполнять свои обязанности, смогут хорошо заработать.

Клубы УПЛ минимальным большинством поддержали предложение выделить средства на премирование арбитров, сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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По информации источника, каждый представитель элиты должен выложить 1 миллион гривен для улучшения судейства. По замыслу, в УАФ будет создан спецфонд, средства из которого пойдут на бонусные выплаты арбитрам согласно оценочному рейтингу, который сам же комитет арбитров субъективно и составит по итогам сезона. Часть денег будет направлена на определенные организационные расходы комитета, в том числе процедуру прохождения полиграфа.

Отмечается, что у клубов была неделя, чтобы ответить на анкетирование. В нем было три простых вопроса: поддерживаю/не поддерживаю/другие предложения. "ЗА" высказались 9 клубов, которые считают, что денежные премии помогут арбитрам работать качественнее, прозрачнее и честнее.

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