"Это хорошая новость для Барселоны. Могу добавить, что стабильность является ключом к успеху. Со мной это уже случалось, это было принципиально для Барселоны. Каждый раз мы анализируем ситуацию и видим у нас тренера, который всегда думает, что лучше для Барселоны. Я ясно дал понять, что это отличная новость.

Консолидируется молодой проект, которому нужна стабильность. Мы на полпути к проекту, и нам нужен ориентир, а Хави – образец для молодежи. Поэтому я очень рад, именно этого мы хотели. Совет директоров единогласно согласился поддержать эту преемственность. Мы полностью уверены в этом, и я надеюсь, что болельщики Барселоны также довольны. В этом году мы не достигли наших целей, но нужно единство для будущих побед.

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Я не буду говорить, какие изменения мы внесем, потому что нам еще предстоит над этим работать. Мы были удивлены решением Хави, но я уже сказал, что из-за его статуса мы приняли эту формулу. Для меня было очевидно, что он останется. Мы были очень взволнованы Лигой чемпионов и несколько сместили фокус, но судьба Хави была решена. У болельщиков команды возникло пламя энтузиазма. Это очень молодая команда с большим будущим, объединенная вокруг тренера и болельщиков. Я прошу болельщиков поверить в этот проект, потому что нас ждет успех.

Хави всегда вел себя исключительно достойно. С самого начала он заявил, что отказывается от компенсации за последний год контракта. Это не был вопрос денег, и это делает ему честь. Он никогда не демонстрировал жадность.

Трансферы? Лига поздравила нас с усилиями, которые мы прилагаем для сокращения фонда заработной платы. В конце сезона мы стремимся закрыть некоторые очень продвинутые экономические операции. Затем спортивная комиссия решит, что можно усилить.

Вчерашняя встреча в моем доме? Первое, что вызвало возмущение – это судейство с Реалом. Я уже говорил, что мы запросили повтор гола, который, по нашему мнению, надо было засчитать. Мы хотим, чтобы все было зафиксировано, потому что эти нарушения нельзя больше терпеть. Это заняло у нас несколько дней, было совещание директоров. Деку и Хави были вместе, и я сказал им прийти домой, чтобы поговорить.

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Я всегда хотел, чтобы тренер продолжил. Я хотел поговорить с ним, узнать, как у него дела, на случай, если ему не хватает уверенности или мотивации. Мы не вступали в переговоры ни с одним тренером, потому что надеялись, что Хави передумает.

Мы на правильном пути, клуб восстанавливается. Проект стадиона набирает силы, и в декабре мы вернемся домой. Мы очень рады этому и нам это нужно, потому что Монжуик – это не то же, что Камп Ноу. Спортивное руководство и тренер знают, где мы находимся. Мы не можем сделать это сейчас, но рано или поздно мы достигнем цели.

Продолжайте верить в проект. Подтверждение этому – нашу команду тренирует человек с исключительными знаниями, который передает гордость Барселоны", – приводит слова Лапорты Marca.

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