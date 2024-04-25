Мудрик может получить нового тренера – судьба Почеттино зависит от одного фактора
Маурисио Почеттино должен удачно завершить сезон для сохранения работы во главе Челси.
Судьба аргентинского специалиста будет зависеть от попадания команды в еврокубки, утверждает Times Sport.
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Челси вроде набрал неплохую форму, но потом случились два болезненных поражения – от Ман Сити в полуфинале Кубка Англии и унизительные 0:5 от Арсенала в АПЛ. Теперь выйти в еврокубки можно только через чемпионат.
Челси отстает от шестого МЮ на 6 очков, имея игру в запасе. Если "синие" второй сезон подряд останутся без евроарены, то летом серьезно поднимут вопрос о замене Почеттино.
Напомним, аргентинец лишь прошлым летом возглавил команду Михаила Мудрика. Его контракт рассчитан еще на сезон.
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