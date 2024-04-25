Судьба аргентинского специалиста будет зависеть от попадания команды в еврокубки, утверждает Times Sport.

Мудрик и еще один игрок Челси в списке неприкасаемых – вингера спасает дикая переплата Шахтеру

Челси вроде набрал неплохую форму, но потом случились два болезненных поражения – от Ман Сити в полуфинале Кубка Англии и унизительные 0:5 от Арсенала в АПЛ. Теперь выйти в еврокубки можно только через чемпионат.

До слова, вже 27 квітня Челсі зіграє на полі непростої Астон Вілли. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: шанси майже рівні. Успіх Вілли оцінюють коефіцієнтом 2,25, а на Мудрика і компанію 2,99. Нічия – 3,88. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,43, а на відповідний тотал менше – за 2,83.

Челси отстает от шестого МЮ на 6 очков, имея игру в запасе. Если "синие" второй сезон подряд останутся без евроарены, то летом серьезно поднимут вопрос о замене Почеттино.

Напомним, аргентинец лишь прошлым летом возглавил команду Михаила Мудрика. Его контракт рассчитан еще на сезон.

Мудрик поразил английские СМИ лишь в одном, нашелся спаситель украинца – Зинченко закатил шоу и сотворил магию