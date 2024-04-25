Накануне в СМИ появилась информация, что Полесье летом хочет подписать защитника Ворсклы Илью Крупского. Якобы житомирцы готовы выложить за 19-летнего защитника 400 тысяч евро, однако "зелено-белые" хотят за своего игрока в 5 раз больше. Агент Ильи подтвердил интерес Буткевича и Ко, добавив к списку претендентов также пражскую Спарту и Маккаби Хайфа.

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По информации Sport.ua, интерес к Крупскому не ограничивается лишь вышеупомянутыми клубами. Игрока хотел бы видеть в Металлисте 1925 Виктор Скрипник, который в свое время сотрудничал с Ильей в Ворскле и под руководством которого защитник стал игроком основной обоймы полтавчан.

Кроме того, на Крупского обратили внимание также скауты трех испанских клубов и одного клуба из английской Премьер-лиги (после удачных матчей против Марокко и Азербайджана в составе молодежной сборной Украины).

Напомним, Илья – воспитанник запорожского Металлурга. За главную команду Ворсклы играет с января 2023 года. В текущем сезоне провел за полтавчан 23 матча во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста. Его контракт с "зелено-белыми" действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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