“Стуани не выйдет на игру, но Янхель Эррера и Цыганков чувствуют себя хорошо. На последней тренировке Хуанпе и Ян Коуту столкнулись головами. Посмотрим, что нам скажут врачи.

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Наша цель – выход в Лигу чемпионов. Мы вышли в еврокубки, это было исторически, но теперь мы будем бороться за мечту. Остальное не интересует, мы не будем сосредотачиваться на чем-то другом", – приводит слова Мичела Marca.

Жирона в твиттере уже раскрыла состояние Хуанпе и Яна Коуту – первый выбыл на 2 недели из-за перелома носа. Коуту получил рассечение брови и сильный удар, но сможет завтра выйти на тренировку (если позволит его состояние).

Добавим, что Цыганков пропустил две предыдущие игры против Атлетико и Кадиса. В общем, Виктор оформил 6 голов и 4 ассиста в 28 матчах за Жирону в этом сезоне.

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