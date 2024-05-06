В поединке 27-го тура УПЛ Верес на своем поле одолел Минай (3:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Минай вышел вперед уже на 5-й минуте и владел преимуществом до середины тайма, пока бразилец Сикейра наконец не реализовал одну из своих многочисленных попыток.

Верес оформил камбэк с Минаем в ключевой борьбе за выживание – закарпатцы одной ногой уже в Первой лиге

После перерыва Дахновский выходом один на один вывел Верес вперед, а за 5 минут до завершения игры Чуев привез пенальти в ворота закарпатцев за игру рукой – Шастал не сумел пробить Кемкина, но был первым на добивании. Минай остался последним – от зоны переходных матчей "лисы" отстают на 4 очка.