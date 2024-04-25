Журналист Эндрю Тодос сообщил, что Ярослав Ракицкий может присоединиться к Металлисту 1925 на правах свободного агента, по завершении контракта с Шахтером. В харьковском клубе отреагировали на эту информацию.

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"Тут и комментировать нечего. Я очень удивился, когда увидел такую информацию. Не понимаю, откуда она вообще появилась. На данном этапе кандидатура Ракицкого не рассматривается Металлистом 1925. В шорт-листах нашего клуба его нет", – приводит слова Неделина Sport-express.ua.

Напомним, в текущем сезоне Ракицкий провел за дончан 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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