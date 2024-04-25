Наставник Эвертона Шон Дайч рассказал о последствиях повреждения, которое получил Виталий Миколенко в матче 29-го тура против Ливерпуля.

Миколенко получил страшную на вид травму в поединке с Ливерпулем, приземлившись на подвернутую ногу. Виталий сумел доиграть тайм до конца, после чего был заменен.

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"Миколенко маловероятно, что будет готов на игру с Брентфордом. Посмотрим, как это решится. Ему необходимо пройти обследование, чтобы узнать правду, но первые признаки – это не хорошо. Посмотрим, как это уладится", – цитирует Дайча официальный сайт Эвертона.

В общем, Виталий провел за "ирисок" 34 матча в этом сезоне, отметившись 2 голами в АПЛ.

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