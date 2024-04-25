Львовский клуб оказался среди лауреатов ежегодной премии от УЕФА за деятельность в массовом футболе в сезоне 2023/24.

Рух стал бронзовым лауреатом премии UEFA Grassroots Awards за деятельность в массовом футболе в этом сезоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Первое место же заняла словацкая Дунайска Стреда, а на второй строчке – ирландский Богемиан. Каждый золотой победитель получает приз в размере 10 000 евро для дальнейшего содействия выполнению их работы.

Награды УЕФА Grassroots Awards – это ежегодные награды, которые присуждаются массовым футбольным клубам и проектам, которые сделали выдающийся вклад в игру в Европе. Кандидатов выдвигают европейские национальные футбольные ассоциации, а победителей выбирает Комитет развития и технической помощи УЕФА согласно рекомендациям Комитета массовых участников УЕФА.

Всего от основания этой премии в 2010 году было вручено 142 награды UEFA Grassroots Awards победителям из 42 ассоциаций-членов УЕФА.

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