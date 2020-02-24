Главные новости 23 февраля: исторический VAR спас Шахтер, Кравец обыграл Лунина

"Футбол 24 представляет дайджест новостей за воскресенье, 23 февраля.
Украина
Первый тур УПЛ после зимнего перерыва завершился еще четырьмя матчами: Карпаты сыграли вничью с СК Днепр-1, Александрия сенсационно уступила Колосу, Львов одолел Олимпик.
Шахтер лишь в конце поединка вырвал победу над Десной. В УПЛ впервые использовали VAR.
Мир
Атлетико уверенно переиграл Вильярреал. Арсенал одержал драматичную победу над Эвертоном, Манчестер Юнайтед разгромил Уотфорд – Бруну Фернандеш сделай гол+пас.
ПСЖ пропустил курьезный гол, но сумел одолеть Бордо в сумасшедшем матче. Иммобиле повторил рекорд результативности в истории Серии А.
Реал потерял на Эль Класико Азара и Родриго, Рамос тоже может получить бан.
Украинцы за рубежом
Шахов не помог Лечче избежать разгрома от Ромы. Худобяк и еще один украинец голами унизили команду Селина, Рудько помог Пафосу продлить беспроигрышную серию.
Луго минимально победил Овьедо: Кравец создает серьезные проблемы для Лунина, который получил самую низкую оценку в команде.