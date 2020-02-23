Луго минимально победил Овьедо: Кравец создает серьезные проблемы для Лунина, который пропустил из единого удара в створ

Луго минимально обыграл Овьедо (1:0) в рамках 29 тура Сегунды. Андрей Лунин пропустил в седьмом матче подряд. Кравец сыграл надежно. Оба провели на поле 90 минут.

Испания. Сегунда, 29 тур

Луго – Овьедо – 1:0

Гол: Эль-Хасен, 15

Встреча молодых игроков сборной Украины на Ансо Карро имела стратегическое значение в борьбе за выживание. Овьедо и Луго перед отчетным туром находились в опасной зоне (19 и 20 места соответственно), имея в своем активе одинаковое количество зачетных баллов – по 29. Команда Лунина находилась выше по дополнительным показателям. В предыдущем туре астурийский клуб уступил дома Алькоркону, а наш голкипер стал одним из худших на поле. Зато Кравец и компания праздновали победу над Фуенлабрадой. Экс-карпатовец сделал решающий ассист. Матч против Луго – премьера Хосе Анхеля Зиганды у руля Овьедо. 53-летний специалист, который работал, в частности, с Атлетиком, заменил уволенного Хавьера Росаду. Напомним, что последний был инициатором приглашения Лунина.

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Стартовые десять минут прошли в равной борьбе. Команды настойчиво боролись за территорию, не осуществив ни одного удара. Однако, уже первый стандарт у ворот Лунина заставил капитулировать украинского голкипера. Рамани классно навесил на линию вратарской, Эль-Хасен выиграл второй этаж в Карлоса и головой протолкнул мяч в правый угол. Андрей не имел шансов. Он лишь взглядом провел сферу в сетку. Оставить ворота на замке снова было не суждено.

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Овьедо провел ужасные полчаса. Гости инертно вели себя с мячом, трудно переходила центр поля, плохо комбинировали, вообще не беспокоили Андер Кантеро ударами. Зиганда решил оставить на скамейке запасных Бальде и Барсенаса, двух креативных исполнителей, что негативно отразилось на атакующей игре команды. Тандем форвардов Родри-Ортуньйо с треском провалил первый тайм – ни обострений, ни высокого прессинга, о котором перед игрой говорил новый главный тренер. Тот же Ибра значительно качественнее работает в отборе. Экс-нападающий Атлетико, очевидно, поплатился за невнятный поединок с Алькорконом. Ноль ударов за весь первый тайм стали приговором для Овьедо, игроки которого спешно направлялись в раздевалку.

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После перерыва "синие" начали играть активнее и даже провели быстрый гол, который был отменен арбитром из-за офсайда. Ньето классно прорвался по флангу и нашел свободного Родри, который забивал фактически в пустые. Однако, форвард гостей находился за линией мяча, что подтвердила картинка VAR. Уже через минуту тот же Родри пробивал "легально" вплотную, но Кантеро вытащил сферу из-под правой от себя стойки.

На 60-й роскошный шанс упустил Ортуньйо, чудом промахнувшись головой метров с семи. Зиганда отреагировал мгновенно – вместо Альфредо на поле появился Ибра. Последний также искал счастья на втором этаже, но получилось слабо и прямо в руки голкиперу. По состоянию на 75-ю минуту Кантеро выполнил три сейвы, Лунин – ноль. Украинец пропустил из единого удара в створ. На 90-й Баррейро во второй раз пробил нашего вратаря, но гол справедливо отменили из-за игры рукой.

Второе поражение подряд опустило Овьедо на 20-ю позицию. "Синим" серьезно угрожает понижение в классе. Луго теперь имеет на три пункта больше. Команда Кравца пока не покинула зону вылета, но от спасительного 18-го места, на котором находится Альбасете, ее отделяет одно очко.

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