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Лацио на выезде переиграл Дженоа: 25 тур Серии А, воскресенье

15:52 39 Читати українською
Лацио на выезде переиграл Дженоа: 25 тур Серии А, воскресенье
Дженоа – Лацио – 2:3 / Фото из открытых источников

Дженоа в домашнем поединке уступил Лацио. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

57’ Франческо Кассата
89’ Доменико Кришито
 
Адам Марушич 2’
Чиро Иммобиле 51’
Данило Катальди 71’
2’ Адам Марушич
51’ Чиро Иммобиле
57’ Франческо Кассата
71’ Данило Катальди
89’ Доменико Кришито

Чемпионат Италии, 25-й тур

Дженоа – Лацио – 2:3

Голы: Кассата, 58, Кришито, 89 (пенальти) – Марушич, 2, Иммобиле, 51, Катальди, 71

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Лацио на выезде встречался с Дженоа. Уже в начале матча гостям удалось открыть счет. Марушич выполнил великолепный индивидуальный проход и в падении направил мяч в правую девятку. На 14-й Кайседо вышел один на один с голкипером, но Перин выполнил великолепный сейв. Более в этой половине матча голов зрители не увидели.

Сразу после перерыва Иммобиле подхватил мяч в штрафной, вышел на ударную позицию и мощно пробил правый нижний угол. После этого "грифоны" проснулись. На 58-й Кассата получил прекрасную разрезную передачу и хладнокровно пробил в касание – 1:2. Чуть позже римлянин Катальди прекрасно прострелил со штрафного, положив мяч под перекладину. Под занавес матча Кришито не упустил возможности и забил с пенальти, легко переиграв вратаря. Благодаря этой победе Лацио с 59-ю очками вплотную приблизился к первой строчке турнирной таблицы, а Дженоа не смог выйти из зоны вылета.

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