Лацио на выезде переиграл Дженоа: 25 тур Серии А, воскресенье

Дженоа в домашнем поединке уступил Лацио. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии, 25-й тур

Дженоа – Лацио – 2:3

Голы: Кассата, 58, Кришито, 89 (пенальти) – Марушич, 2, Иммобиле, 51, Катальди, 71

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Лацио на выезде встречался с Дженоа. Уже в начале матча гостям удалось открыть счет. Марушич выполнил великолепный индивидуальный проход и в падении направил мяч в правую девятку. На 14-й Кайседо вышел один на один с голкипером, но Перин выполнил великолепный сейв. Более в этой половине матча голов зрители не увидели.

Сразу после перерыва Иммобиле подхватил мяч в штрафной, вышел на ударную позицию и мощно пробил правый нижний угол. После этого "грифоны" проснулись. На 58-й Кассата получил прекрасную разрезную передачу и хладнокровно пробил в касание – 1:2. Чуть позже римлянин Катальди прекрасно прострелил со штрафного, положив мяч под перекладину. Под занавес матча Кришито не упустил возможности и забил с пенальти, легко переиграв вратаря. Благодаря этой победе Лацио с 59-ю очками вплотную приблизился к первой строчке турнирной таблицы, а Дженоа не смог выйти из зоны вылета.

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