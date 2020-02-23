Львов на последних минутах вырвал победу над Олимпиком

В заключительном матче 19-го тура УПЛ Олимпик потерпел неожиданное домашнее поражение от Львова.

Программу 19-го тура УПЛ закрывал матч между Олимпиком и Львовом. Первый тайм поединка стал выброшенным на свалку временем – за 45 минут команды провели 5 ударов (4 у хозяев), из которых только один действительно выглядел опасно. Его на 22-й минуте провёл Кравченко, а голкипер Пеньков вытащил мяч из правой девятки. Это был дебютный выстрел во встрече. На перерыв футболисты ушли без забитых голов.

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Второй тайм проходил в похожем ключе, но команды хотя бы немного зашевелились – особенно это касается Львова, неплохо работавшего на флангах. Моментов, однако, это не прибавило: до 83-й минуты можно вспомнить разве что выстрел Татаркова со штрафного метров с 22-х (по центру, в руки Пенькова), удар Шахаба с левого края штрафной мимо ближнего угла и срезку Приймака при подаче с правого фланга – мяч упал на сетку сверху.

Впрочем, активность "горожан" на флангах принесла свои плоды. На 84-й минуте Альваро получил лонгбол на ход вдоль левой бровки, протянул мяч на край штрафной и выкатил передачу на дальнюю штангу – Богунов замкнул, открыв счёт! Висенте Гомес пытался спасти игру, бросив в бой Романовского (до этого на поле появились Тейшейра и Дегтярёв), однако все попытки были тщетными. Подопечные Егише Меликяна удержали свою победу.

Таким образом, Львов набрал 18 очков, догнав Олимпик в турнирной таблице, но оставшись на десятой позиции. У дончан количество набранных зачётных баллов аналогичное.

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