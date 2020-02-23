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Шахтер – Десна: впервые в истории УПЛ арбитр отменил гол после применения VAR

18:51 311 Читати українською
Шахтер – Десна: впервые в истории УПЛ арбитр отменил гол после применения VAR
Впервые в истории УПЛ арбитр отменил гол после применения VAR / ФК Шахтер

В матче 19 тура УПЛ Шахтер – Десна произошло историческое событие для чемпионата Украины.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

На 59 минуте матча команда из Чернигова разыграла угловой, и Гуцуляк после прострела поразил ворота Пятова. Но после помощи VAR арбитр матча Евгений Арановский отменил гол, зафиксировав офсайд у Александра Филиппова.

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Напомним, система начала работать в УПЛ с 19 тура. Правда, VAR будет использоваться только в двух матчах каждого тура.

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Десна Десна Шахтер Шахтер Видеоассистент арбитра (VAR) Главное Шахтер - Десна Олександр Філіппов Олександр Філіппов Евгений Арановский
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