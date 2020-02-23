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Родриго пропустит Эль-Класико – игрока удалили сразу после забитого гола

22:20 52 Читати українською
Родриго пропустит Эль-Класико – игрока удалили сразу после забитого гола
Родриго / соцсети

Вингер Реала Родриго был удален в матче молодежной команды мадридцев при весьма странных условиях.

 

В конце матча Родриго совершил классный сольный проход и изящно перебросил голкипера, сделав счет 2:0.

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Вратарь сразу же налетел на бразильца с образами. Вингер Реала мгновенно ответил, демонстративно подняв кулаки, празднуя забитый гол. Арбитр, видимо, воспринял это как провокацию, и продемонстрировал Родриго желтую карточку. Добавим, что в начале эпизода видно, что игрок Сан-Себастьян Рейеса лежал на газоне, что и стало причиной такой реакции голкипера команды.

Отметим, что из-за дисквалификации в матче Сегунды B Родриго не сможет сыграть в поединке Ла Лиги против Барселоны, который состоится 1 марта.

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