Родриго пропустит Эль-Класико – игрока удалили сразу после забитого гола

Вингер Реала Родриго был удален в матче молодежной команды мадридцев при весьма странных условиях.

В конце матча Родриго совершил классный сольный проход и изящно перебросил голкипера, сделав счет 2:0.

Родриго вернулся в Реал Кастилью

Вратарь сразу же налетел на бразильца с образами. Вингер Реала мгновенно ответил, демонстративно подняв кулаки, празднуя забитый гол. Арбитр, видимо, воспринял это как провокацию, и продемонстрировал Родриго желтую карточку. Добавим, что в начале эпизода видно, что игрок Сан-Себастьян Рейеса лежал на газоне, что и стало причиной такой реакции голкипера команды.

Отметим, что из-за дисквалификации в матче Сегунды B Родриго не сможет сыграть в поединке Ла Лиги против Барселоны, который состоится 1 марта.

Леванте одержал победу над Реалом: "бланкос" теряют лидерство и становятся андердогами Класико, сырой Азар и герой Айтор