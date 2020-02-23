Рамос может пропустить Эль-Класико – нестандартная причина

Защитник Реала Серхио Рамос может получить серьезное наказание за свои высказывания в адрес арбитра матча против Леванте.

Рамос может получить дисквалификацию за послематчевую критику арбитра поединка против Леванте, информирует издание El Nacional.

Леванте – Реал: Рамос разозлился из-за действий арбитра

Отмечается, что руководство Ла Лиги рассмотрит высказывания защитника в отношении судьи и обнародует свое решение в ближайшее время. Добавим, что Эль-Классико запланировано уже на 1 марта.

Напомним, Леванте минимально обыграл Реал (1:0), а судья принял несколько противоречивых решений.

Леванте одержал победу над Реалом: "бланкос" теряют лидерство и становятся андердогами Класико, сырой Азар и герой Айтор