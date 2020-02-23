toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА

Рамос может пропустить Эль-Класико – нестандартная причина

20:16 122 Читати українською
Рамос может пропустить Эль-Класико – нестандартная причина
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник Реала Серхио Рамос может получить серьезное наказание за свои высказывания в адрес арбитра матча против Леванте.

79’ Хосе Луис Моралес
 
79’ Хосе Луис Моралес

Рамос может получить дисквалификацию за послематчевую критику арбитра поединка против Леванте, информирует издание El Nacional.

Леванте – Реал: Рамос разозлился из-за действий арбитра

Отмечается, что руководство Ла Лиги рассмотрит высказывания защитника в отношении судьи и обнародует свое решение в ближайшее время. Добавим, что Эль-Классико запланировано уже на 1 марта.

Напомним, Леванте минимально обыграл Реал (1:0), а судья принял несколько противоречивых решений.

Леванте одержал победу над Реалом: "бланкос" теряют лидерство и становятся андердогами Класико, сырой Азар и герой Айтор

blog_ava
Шокирующее поражение мадридцев в видеообзоре матча Леванте – Реал
00:45
720
Теги
Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Леванте - Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
49
мин
ПСЖ
22:00
Бордо
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук