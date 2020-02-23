Колос благодаря дублю Смирного компенсированное время дожал Александрию – ковалёвцы поднялись в топ-6 УПЛ

Александрия в первом матче года на КСК Ника потерпела неожиданное поражение от Колоса.

Первый тайм несколько разочаровал, хотя скорости были относительно неплохими. Проблема заключалась в полном отсутствии атакующей мысли и, как следствие, острых моментов – ничего интереснее нескольких перспективніх передач в штрафную и ряда слабых ударов болельщики на КСК Ника не увидели. Обе команды старались не пропустить, справившись с этой задачей на отлично. На перерыв футболисты ушли при нулях на табло.

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Второй тайм начался куда интереснее. Уже на 46-й минуте Колос открыл счёт: Ориховский исполнил хорошую передачу в штрафную, а Смирный выстрелил в левый нижний угол – 0:1! Правда, после этого острых эпизодов не возникало, но ковалёвцы удивляли качественным прессингом на чужой половине поля. Всё шло по их сценарию, но на 61-й минуте Александрия неожиданно сравняла счёт в результате выхода Ситало один на один с Волынцем – Артём обыграл голкипера и покатил в пустые ворота. 1:1!

Через восемь минут вывести "желто-чёрных" вперед мог Довгий, который головой замкнул подачу с левого фланга в штрафную, но мяч пролетел мимо дальней штанги. Колос огрызнулся на 78-й и 79-й минутах замыканием навеса в исполнении Петрова ударом с трёх метров и дальним выстрелом Богданова под перекладину – Панькив спас хозяев. Также на 82-й минуте Кожушко запорол выход один на один, а Александрия на 84-й претендовала на пенальти после сомнительного попадания в руку на 84-й. Арбитры ничего не увидели, а VAR на этой игре не работал.

В конце концов, активность Колоса принесла дивиденды на 90 + 2 минуте, когда гости вылетели в контратаку 2-в-1 с пасом Кожушко на Смирного под удар с нескольких метров – 1:2! Александрия капитулировала, упустив шанс обойти Десну и отстав от Зари уже на четыре очка. "Желто-чёрные" остались пятыми в турнирной таблице, в то время как Колос, набрав 23 зачётных балла, поднялся на шестую строчку.

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