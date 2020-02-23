Карпаты расписали ничью со СК Днепр-1 и остались на дне УПЛ

Львовские Карпаты и СК Днепр-1 не выявили сильнейшего в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Первый после зимнего перерыва официальный матч львовяне и днепровцы начали осторожно. Стартовые минуты команды использовали для оценки друг друга. Особой остроты не возникало. Можно вспомнить попытку дальнего удара от Назарины (очень неточно), а также удар через себя в исполнении Батагова.

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Ближе к середине тайма Карпаты и СК Днепр-1 обменялись полумоментами со стандартов. Сначала Ди Франко вторым темпом пробивал после неудачного навеса Булецы со штрафного (мимо), а затем Мартинс не смог принять передачу в перспективной ситуации. Горячее стало на 22-й минуте. Это Дубинчак на скорости влетел в штрафную зону днепровцев и упал после контакта с Адамюком. В динамике показалось, что пенальти гостям не избежать. Однако, рефери наградил защитника "зелено-белых" желтой карточкой за симуляцию. Повтор доказал правоту арбитра Кутакова.

Этот эпизод только разозлил львовян. Уже две минуты спустя сработала связка новичков из донецкого Олимпика. Геннадий Пасич остро прострелил с левого фланга, а Матар Дийе разобрался с Юрчуком – голкипер СК Днепра-1 опоздал с выходом на перехват. Это 1:0, а днепряне лишь лениво обменялись упреками и претензиями к арбитрам, которые, по их мнению, должны были зафиксировать офсайд.

Тут же Карпаты могли удвоить преимущество. После простого паса в штрафную гостей Гуйе и Логинов поочередно обрезались и едва не отправили мяч в собственные ворота – обошлось. После этого днепряне постепенно начали добавлять в атаке. В конце концов, это привело к голу в раздевалку. На 41-й минуте Полевой с острого угла прострелил на абсолютно свободного Владислава Супрягу, а чемпион мира U-20 в падении переправил мяч в сетку.

На старте второй половины Карпаты и СК Днепр-1 снова обменялись упущенными моментами. На неточный удар головой Коркишко после навеса Ди Франко выстрелом рядом со стойкой из пределов штрафной отметился Дубинчак. Далее на поле началась привычная для УПЛ борьба с небольшим процентом зрелищности.

Немного подогрел интерес к матчу Полевой. На 66-й минуте опытный защитник после прострела Матара повторил сомнительный подвиг Гуйе-Логинова и едва не переиграл своего же голкипера. Реабилитировался ветеран минут за 15, когда после его "парашюта" мяч едва не влетел в ворота Кудрика, но лишь "облизнул" перекладину.

Кто знает, возможно, хозяева погли бы на финальный штурм, но на 89-й минуте Дубинчак грубо сыграл против оппонента, получил заслуженный вторый "горчичник" и пошел отдыхать досрочно. Разочаровали в последние минуты и подопечные Дмитрия Михайленко, фактически не создав ни одного момента.

Как следствие, ничья в пользу конкурентов. Карпаты потеряли возможность догнать Ворсклу по очкам и продолжают идти на последней ступеньке, а СК Днепр-1 не взял важные баллы в борьбе за топ-6. Днепряне пока на 8-й строчке и в 4-х баллах от заветной "шестерки".

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