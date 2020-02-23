Иммобиле повторил рекорд результативности в истории Серии А

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле продолжает переписывать историю чемпионата Италии.

Лацио на выезде одолел Дженоа (3:2) в рамках 25-го тура Серии А, второй гол "орлов" забил Иммобиле.

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Для римского нападающего это уже 27-й гол после 25-ти туров Серии А, таким образом 30-летний итальянец повторил рекорд Антонио Аджелилло сезона 1958/59, сообщает Opta.

Напомним, Чиро перебрался в стан Лацио в 2016-м. "Орлы" неожиданно находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, отставая от Ювентуса лишь на одно очко.

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