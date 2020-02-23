Шахтер вырвал победу над Десной – дебют VAR спас "горняков", эффектный гол Марлоса поставил точку

Донецкий Шахтер начал вторую часть чемпионата победой (1:0) над черниговской Десной в рамках 19-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Шахтер в четверг одолел Бенфику в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы, а на следующей неделе летит на ответный матч в Португалию. "Горняки" имеют комфортное преимущество на вершине турнирной таблицы УПЛ, поэтому Луиш Каштру сегодня использовал серьезную ротацию. По сравнению с предыдущей игрой в стартовом составе Шахтера появились 7 новых футболистов.

Шахтер – Бенфика: украинец с рекордом ЛЕ, плохой результат, неожиданный игрок матча и VAR против дончан

Десна стала главным открытием осенней части сезона и претендует на еврокубки. Черниговцы зимой провернули ряд хороших трансферов – Александр Рябоконь получил усилении и выдал положительные результаты на сборах. От его команды ждали достойной борьбы с Шахтером на ОСК Металлист.

Шахтер со стартовым свистком взял мяч под контроль, а Десна села в позиционную оборону. "Горняки" строили интересные комбинации, разыгрывали в одно касание перед чужой штрафной площадью, однако моментов создавали мало. В начале встречи можно вспомнить только одну острую атаку, когда Додо зряче прострелил на 11-метровую отметку, откуда Мораес выстрелил над воротами.

Гости грамотно держали низкую защиту, не подпуская соперников на ударные позиции, выигрывали второй этаж во время донецких подач. Правда, опасными контрвыпадами Десна похвастаться не могла. Фаворов очень слабо пробил слева – Трубин без проблем справился. Филиппов в следующем эпизоде ​​зарядил по воробьям. С середины тайма черниговцы отвели игру в центр поля и окультурили процент владения, который на первых минутах приближался к мизерным 20%.

Шахтер получил чуть больше пространства для развития атак. Часто свободным на правом фланге оставался Тете – на бразильца отдавали резкие диагонали, а он благодаря быстрым ногам пытался обострять. Первый удар в стиле Роббена заблокировали, а вот второй был действительно голевым. Тете сместился в центр, проскочил двух оппонентов и мощно пробил в цель. Мяч полетел по центру ворот – Паст был на месте.

Вторая половина встречи началась с активности Десны. У черниговцев прошла суператака правым флангом: Гуцуляк обыгрался с Тотовицким, пробросил мимо Бондаря и отпасовал под удар Филиппову. Форвард гостей проиграл дуэль Трубину – 18-летний голкипер парировал выстрел в упор. Тотовицкий через минуту целил в ближнюю "шестерку", однако мяч разминулся с воротами.

Десна атаковала все острее, использовала свободные зоны, строила быстрые комбинации. На 59-й минуте подопечные Александра Рябоконя даже забили. После розыгрыша углового мяч отскочил к Филиппову, тот выкатил на линию штрафной Гуцуляку, а новичок команды аккуратно пробил в дальний угол. Мяч закатился в сетку – Трубин даже не реагировал на удар. Впрочем, после вмешательства VAR главный арбитр отменил взятие ворот, ведь Филиппов перед голевым пасом находился в офсайде. Исторический дебют технологии в украинском футболе!

Шахтер – Десна: впервые в истории УПЛ арбитр отменил гол после применения VAR

Форвард Десны мог реабилитироваться в следующей атаке, когда открылся между центральным и крайним защитниками Шахтера, вышел на ударную позицию, но запустил мяч над воротами. Луиш Каштру попытался исправить ситуацию заменами – на поле появились три звезды: Тайсон, Марлос и Исмаили. Тайсон сразу прорвался через центр и пробил под штангу, но Паст был на месте. Затем Патрик на дриблинге забежал в штрафную и проверил бдительность голкипера в ближнем углу.

Шахтер прижал гостей к воротам, но Десна уверенно держалась и старалась отвечать рейдами на чужую половину. "Горняки" создавали шансы: Мораес замкнул подачу Додо неточным ударом головой, а Паст вытащил из-под перекладины выстрел Коноплянки со штрафного. Очень солидная игра черниговского Евгения, которая почти спасла команду от поражения.

В компенсированное время замены Каштру все же принесли пользу. Эффектная комбинация с участием Мораеса, Тайсона и Марлоса завершилась голом пяткой в исполнении последнего. Шахтер вырвал победу и набрал 53 очка – гандикап "горняков" на вершине таблицы составляет 14 пунктов. Десна имеет в активе 33 зачетных балла и 4 место в таблице.