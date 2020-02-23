Дебютный гол Фернандеша в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Манчестер Юнайтед разбил Уотфорд в рамках 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Уотфорд

Манчестер Юнайтед владел инициативой с начала игры, однако открыл счет перед самым перерывом, Бруну Фернандеш заработал пенальти и коварным ударом реализовал его. Во второй половине Марсьяль удвоил преимущество манкунианцев, невероятно разобравшись с защитниками и голкипером. Точку в матче поставил Гринвуд, которому ассистировал Фернандес.

Манчестер разбил Уотфорд, Вулверхэмптон разбил Норвич: 27-й тур АПЛ, воскресенье

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 41 очко и поднялся на 5 место, Уотфорд с 24 пунктами остался в зоне вылета.