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Худобяк и еще один украинец голами унизили команду Селина, Рудько помог Пафосу продлить беспроигрышную серию

18:18 48 Читати українською
Худобяк и еще один украинец голами унизили команду Селина, Рудько помог Пафосу продлить беспроигрышную серию
Игорь Худобяк / фото ФК Этникос

Матчи 21-го тура чемпионата Кипра состоялись при непосредственном участии украинских легионеров. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Кипра 2019/20, 21-й тур

Этникос – Анортосис – 5:0

Голы: Худобьяк, 28, (пен.), Коне, 41, Элия, 43, 57, Марковский, 83

Пафос – АПОЭЛ – 2:0

Голы: Валакари, 57, (пен.), 68

Этникос Худобяка уничтожил Анортосис Селина. Именно экс-игрок Карпат открыл счет в матче, реализовав пенальти. Коне и Элия до перерыва сделали счет разгромным, а в начале второй половины Элия оформил дубль. Точку в матче поставил еще один украинец, Илья Марковский.

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В другом матче игрового дня Рудько помог Пафоса получить сухую победу над АПОЭЛом. Дубль в матче оформил Валкари, благодаря чему Пафос продолжил свою серию без поражений до 7 поединков.

Таким образом, Этникос Худобяка набрал 20 очков и поднялся на 10 место, Анортосис Селина остался лидером чемпионата с 43 очками. Пафос набрал 27 баллов и расположился на 7 позиции.

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Евгений Селин Евгений Селин Артур Рудько Артур Рудько Анортосис Анортосис Кипр Пафос Пафос Украинцы за рубежом Мир Игорь Худобяк Игорь Худобяк
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