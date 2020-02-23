Манчестер Юнайтед разбил Уотфорд, Вулверхэмптон уничтожил Норвич: 27-й тур АПЛ, воскресенье

Уотфорд на выезде крупно проиграл Манчестер Юнайтед, Норвич уступил Вулверхэмптону. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 27-тур

Манчестер Юнайтед – Уотфорд – 3:0

Голы: Фернандеш, 42 (пенальти), Марсьяль, 60, Гринвуд, 75

Вулверхэмптон – Норвич – 3:0

Голы: Жота, 19, 29, Хименс, 49

Арсенал – Эвертон – начало в 18:30

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Манчестер принимал дома Уотфорд. На 17-й минуте Ван Биссака упустил замечательный момент, не попав в пустые ворота. В конце первой половины тайма хозяева получили возможность выйти вперед, благодаря пенальти. Его реализовал Фернандеш, легко переиграв вратаря. Под занавес тайма "красные дьяволы" имели еще одну возможность забить, однако Фернандес ее упустил.

Сразу после перерыва Уотфорду удалось забить, но взятие ворот отменили – VAR зафиксировал игру рукой. На 60-й Марсьяль эффектно перебросил голкипера – 2:0. Чуть позже Гринвуд получил прекрасную передачу на границе штрафной и хладнокровно пробил в левую девятку. Эта победа подняла Манчестер Юнайтед на пятую строчку, которая дает возможность квалифицироваться в Лигу Европы, зато Уотфорду так и не удалось выбраться из зоны вылета.

Вулверхэмптон принимал дома аутсайдера первенства Норвич. Уже в начале матча хозяева смогли обеспечить себе комфортное преимущество в счете. На 19-й Жота эффектно пробил с розворту в штрафной. Чуть позже то же Диогу Жота оказался самым расторопным на добивании – 2:0

После перерыва преимущество закрепил Хименс, своевременно оказавшись на добивании. Более в этом матче голов зрители не увидели. Благодаря этой победе Вулверхэмптон поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы с 39-ю пунктами, а Норвич так и остался на 19-м.

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