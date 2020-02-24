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ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ВОРСКЛА

Головні новини 23 лютого: історичний VAR врятував Шахтар, Кравець обіграв Луніна

07:00 294 Читать на русском
Головні новини 23 лютого: історичний VAR врятував Шахтар, Кравець обіграв Луніна
Історичний VAR врятував Шахтар / фото: ФК Шахтар

"Футбол 24 презентує дайджест новин за неділю, 23 лютого.

Україна

Перший тур УПЛ після зимової перерви завершився ще чотирма матчами: Карпати зіграли внічию з СК Дніпро-1, Олександрія сенсаційно поступилася Колосу, Львів здолав Олімпік.

Шахтар лише наприкінці поєдинку вирвав перемогу над Десною. В УПЛ вперше використали VAR.

Світ

Атлетіко впевнено переграв Вільяреал. Арсенал здобув драматичну перемогу над Евертоном, Манчестер Юнайтед розгромив Уотфорд – Бруну Фернандеш зроби гол+пас.

ПСЖ пропустив курйозний гол, але зумів здолати Бордо у божевільному матчі. Іммобіле повторив рекорд результативності в історії Серії А.

Реал втратив на Ель Класіко Азара і Родріго, Рамос теж може отримати бан.

Українці за кордоном

Шахов не допоміг Лечче уникнути розгрому від Роми. Худоб'як і ще один українець голами принизили команду Селіна, Рудько допоміг Пафосу продовжити безпрограшну серію.

Луго мінімально переміг Ов'єдо: Кравець створює серйозні проблеми для Луніна, який отримав найнижчу оцінку в команді.

blog_ava
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