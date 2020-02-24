Головні новини 23 лютого: історичний VAR врятував Шахтар, Кравець обіграв Луніна

"Футбол 24 презентує дайджест новин за неділю, 23 лютого.
Україна
Перший тур УПЛ після зимової перерви завершився ще чотирма матчами: Карпати зіграли внічию з СК Дніпро-1, Олександрія сенсаційно поступилася Колосу, Львів здолав Олімпік.
Шахтар лише наприкінці поєдинку вирвав перемогу над Десною. В УПЛ вперше використали VAR.
Світ
Атлетіко впевнено переграв Вільяреал. Арсенал здобув драматичну перемогу над Евертоном, Манчестер Юнайтед розгромив Уотфорд – Бруну Фернандеш зроби гол+пас.
ПСЖ пропустив курйозний гол, але зумів здолати Бордо у божевільному матчі. Іммобіле повторив рекорд результативності в історії Серії А.
Реал втратив на Ель Класіко Азара і Родріго, Рамос теж може отримати бан.
Українці за кордоном
Шахов не допоміг Лечче уникнути розгрому від Роми. Худоб'як і ще один українець голами принизили команду Селіна, Рудько допоміг Пафосу продовжити безпрограшну серію.
Луго мінімально переміг Ов'єдо: Кравець створює серйозні проблеми для Луніна, який отримав найнижчу оцінку в команді.