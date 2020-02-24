Лига 1: ПСЖ в сумасшедшем триллере с эпическим курьезом перестрелял Бордо, Ренн в большинстве одолел Ним

Состоялись заключительные матчи 26-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о поединках на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Франции 2019/20, 26-й тур

Сент-Этьен – Реймс – 1:1

Голы: Буанга, 73 – Дия, 90+3, (пен.)

Ренн – Ним – 2:1

Голы: Ньянг, 7, 89 – Ру, 1

Удаление: Бриансон, 53

ПСЖ – Бордо – 4:3

Голы: Кавани, 25 Маркиньос, 45+1, 63, Мбаппе, 69 – Хванг, 18 Пабло, 45 5, Пардо, 83

Удаление: Неймар, 90+2

Сент-Этьен и Реймс не выявили сильнейшего, голы были забиты во втором тайме. Буанга открыл счет на 73 минуте, а Дия реализовал пенальти уже в компенсированное время. Ренн одержал волевую победу над Нимом. Ру уже на 1 минуте вывел гостей вперед, однако Ньянг очень быстро счет сравнял, а под занавес поединка принес победу хозяевам.

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Настоящий триллер состоялся в Париже, где местный ПСЖ принимал Бордо. Жирондинцы вышли вперед в счете, Хванг замкнул подачу с углового в исполнении Башича. 7 минут Кавани ответил почти тем же, удачно открывшись после фланговой передачи Ди Марии.

Перед перерывом команды обменялись голами. И если гол Маркиньос был довольно стандартным (выиграл борьбу на втором этаже после подачи со штрафного), то ответ Пабло вышел эпичным. После навеса со штрафного защитник ПСЖ отдал обратно на Рико, а голкипер умудрился попасть в игрока Бордо, от которого мяч и залетел в ворота.

Во втором тайме Маркиньос оформил дубль, удачно сыграв на добивании после удара Кавани (очередной стандарт, после которого забили гол). Мбаппе увеличил отрыв от соперника, закатив мяч в пустые ворота после "стенки" с Кавани. Пардо же забил последний гол в матче, роскошно пробив с линии штрафной в девятку. В конце игры Неймар получил вторую желтую, когда пошел в жесткий отбор против соперника (за мгновение до этого бразильца едва не сбили с ног). Добавим, что гол Икарди на последних минутах отменили после просмотра VAR – аргентинец находился в офсайде в момент передачи Берната.

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