Азар рискует досрочно завершить сезон – диагноз звезды Реала оказался неутешительным

Наставник Реала Зинедин Зидан получил неприятные новости о здоровье хавбека мадридцев Эдена Азара.

Медицинский штаб королевского клуба диагностировал у Азара трещину правой малоберцовой кости, сообщает Marca.

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Хавбек получил травму во время поединка 25-го тура Ла Лиги против Леванте (0:1). Врачи не берутся давать прогноз по восстановлению 29-летнего бельгийца, но по информации издания, Эден может уже не выйти на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, Реал летом приобрел Азара в Челси за около 100 млн евро. В текущем сезоне Примеры бельгиец провел лишь 10 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

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