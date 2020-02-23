toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА

Азар рискует досрочно завершить сезон – диагноз звезды Реала оказался неутешительным

13:57 206 Читати українською
Азар рискует досрочно завершить сезон – диагноз звезды Реала оказался неутешительным
Эден Азар / Фото Daily Mail

Наставник Реала Зинедин Зидан получил неприятные новости о здоровье хавбека мадридцев Эдена Азара.

79’ Хосе Луис Моралес
 
79’ Хосе Луис Моралес

Медицинский штаб королевского клуба диагностировал у Азара трещину правой малоберцовой кости, сообщает Marca.

Азар покидал стадион Леванте прихрамывая – звезда Реала рискует пропустить матчи против Манчестер Сити и Барселоны

Хавбек получил травму во время поединка 25-го тура Ла Лиги против Леванте (0:1). Врачи не берутся давать прогноз по восстановлению 29-летнего бельгийца, но по информации издания, Эден может уже не выйти на поле в нынешнем сезоне.

Напомним, Реал летом приобрел Азара в Челси за около 100 млн евро. В текущем сезоне Примеры бельгиец провел лишь 10 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами.

Леванте одержал победу над Реалом: "бланкос" теряют лидерство и становятся андердогами Класико, сырой Азар и герой Айтор

blog_ava
Арбитр не смог пересмотреть спорный момент в матче СПАЛ – Ювентус и вслепую доверился видеоассистенту – скандал дня
00:20
538
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Леванте - Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона может провести досрочные выборы президента
    Іспанія — 21 фев376 Барселона может провести досрочные выборы президента
16
мин
Манчестер Юнайтед
16:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук