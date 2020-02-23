Гранада на выезде разбила Осасуну: 25 тур Ла Лиги, воскресенье

Осасуна дома разгромно уступила Гранаде. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 25-тур

Осасуна – Гранада – 0:3

Голы: Мачис, 4, 28, Фулькье, 41

Алавес – Атлетик – начало в 15:00

Вальядолид – Эспаньйол – начало в 17:00

Хетафе – Севилья – начало в 19:30

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Воскресный игровой день начинал поединок Осасуна – Гранада. Гостям удалось обеспечить себе комфортное преимущество уже в начале матча. На 4-й минуте Мачис ворвался в штрафную и мощно пробил в левую девятку. Чуть позже отличился тот же Мачис. Он опередил защитников, оказавшись первым на мяче в штрафной соперника, и легко переиграл вратаря. Под занавес тайма еще и Фулькье получил передачу на ход и хладнокровно пробил в дальний угол – 3:0.

После перерыва гости попытались увеличить и так существенное преимущество. На 50-й Сольдадо вышел один на один с голкипером, но Эрерра выполнил невероятный сейв. На 82-й гранадцам это таки удалось, но взятие ворот отменили из-за офсайда. После этого матча Гранада занимает 9-е место, а Осасуна осталась на 12-м.

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