Украина

Динамо отпустит Цитаишвили в Ворсклу. Юрий Максимов уже подтвердил договоренность. В свою очередь полтавский клуб может продать своего игрока в Европу – есть предложение даже из АПЛ.

Международный центр спортивных исследований (CIES) выделил лучших футболистов сезона в Европе и в Украине. В топ попали и представители клубов УПЛ.

Мир

Тоттенхэм не смог победитьв третьем матче подряд и упал на пятое место. На этот раз подопечные Моуринью проиграли Лестеру. Манчестер Юнайтед разгромил Лидс в матче с восемью голами.

Милан одолел Сассуоло, а юный нападающий "россонери" Рафаэль Леау забил самый быстрый гол в истории топ-пяти чемпионатов Европы. Лацио нанес Наполи второе поражение подряд.

Реал пропустил шедевр от Эйбара, но сумел победить и догнать Атлетико на вершине Ла Лиги.

Флорентино Перес анонсировал революционные изменения в футболе. Президент Мадрида не боится идти на конфликт с УЕФА.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский помог Аталанте устроить волевой разгром в матче с Ромой. Украинец принял участие в голевой атаке.

Марьян Швед вышел на поле после восьми матчей простой. Его Мехелен сумел прервать безвыигрышную серию. Гент Яремчука, Безуса и Пластуна сенсационно обыграл Брюгге Соболя.

Артур Рудько подписал новый контракт с Пафосом, хотя имел предложения от других клубов.