Манчестер Юнайтед принимал Лидс в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Уже на 3-й минуте встречи хавбек МЮ Скотт Мактоминай праздновал дубль, а до перерыва счет на табло был уже 4:1.

Тоттенхэм – Лестер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Во втором тайме рисунок игры не изменился, но голов было уже меньше. Джеймс забил 5-й гол, а Фернандеш традиционно реализовал пенальти, доведя счет до неприличного. Подопечные Бьелсы сумели сократить отставание, финальный свисток зафиксировал крупную победу МЮ – 6:2.

После 14-ти туров Манчестер Юнайтед расположился на третьей строчке, Лидс остается 14-м.

Ман Юнайтед унижтожил Лидс – дубль Фернандеша и феерия Мактоминая, Лестер победил Тоттенхэм и вышел на второе место