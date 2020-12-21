Эйбар принимал Реал в рамках 14-го тура Ла Лиги. Смотрите обзор поединка на Футбол 24.

Бензема вывел Реал вперед уже на 6-й минуте, а затем Модрич удвоил преимущество мадридцев.

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Эйбар попытался вернуть интригу в матч и сделал это очень эффектно. Кике Гарсия ювелирным ударом отправил мяч в ворота Куртуа. После перерыва хозяева выровняли рисунок игры, но класс суперниа сказался – перед финальным свистком игроки Зидана организовали третий гол.

Победа подняла Реал на вторую строчку, Эйбар – 14-й.

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