Шедевр Гарсии в видеообзоре матча Эйбар – Реал – 1:3
00:19 - Читати українською
Эйбар принимал Реал в рамках 14-го тура Ла Лиги. Смотрите обзор поединка на Футбол 24.
завершено
Лука Модрич 13’
Лукас Васкес 90+2’
13’ Лука Модрич
90+2’ Лукас Васкес
Бензема вывел Реал вперед уже на 6-й минуте, а затем Модрич удвоил преимущество мадридцев.
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Эйбар попытался вернуть интригу в матч и сделал это очень эффектно. Кике Гарсия ювелирным ударом отправил мяч в ворота Куртуа. После перерыва хозяева выровняли рисунок игры, но класс суперниа сказался – перед финальным свистком игроки Зидана организовали третий гол.
Победа подняла Реал на вторую строчку, Эйбар – 14-й.
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