Международный центр спортивных исследований (CIES) выделил лучших футболистов сезона в Европе и в Украине. Звезды Шахтера попали в престижные рейтинги.

Football Observatory представила методологию сравнения футболистов по разным техническим характеристикам на основе статистических данных InStat в сезоне 2020/21 (до 7 декабря). Во внимание принимались футболисты из 35 европейских чемпионатов, которые сыграли не менее 540 минут.

Лучших в Европе определили в шести сферах: мощность, возврат владения, игра в пас, дриблинг, создание моментов и удары.

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Мощность – в Украине доминирует Заря

Важная характеристика для защитников. Ключевыми показателями стали успешность в единоборствах и минимальное количество ошибок. Здесь выделили футболистов, которые лучше всех предотвращают создание моментов у своих ворот, сильные в персональной игре, физически выносливые и всегда сохраняют концентрацию.

Топ-10 Европы:

Топ-10 УПЛ:

Возврат владения – Бундеслига вне конкуренции

Для футболистов защитного плана не менее важно уметь читать игру соперника. Определяющие показатели в этой сфере исследования – перехваты и подборы. Лидерами рейтинга стали наиболее грамотные исполнители в плане тактики и позиционной игры.

Топ-10 Европы (грандиозное представительство Бундеслиги – наиболее тактического чемпионата):

Топ-10 УПЛ (высокие позиции у лучших опорников страны – Сидорчука и Степаненко):

Игра в пас – звездная компания Патрика

Здесь собраны футболисты, которые обладают отличной техникой работы с мячом, имеют превосходное видение поля и не плывут под прессингом. Именно они руководят игрой и помогают своим командам доминировать над соперниками.

Топ-10 Европы (Алан Патрик – в пятерке лучших и абсолютно лучший за пределами элитных чемпионатов):

Топ-10 УПЛ (Шапаренко и Сидорчук разбавили донецких мастеров):

Дриблинг – Месси не первый

В атаке очень ценятся игроки, которые на дриблинге способны создать численное превосходство для своей команды. Техника, резкость, хитрость, скорость, умение пойти на риск – такие сильные стороны выводят игроков на вершину рейтинга.

Топ-10 Европы (Траоре лучше Месси, Соломон тоже недалеко):

Топ-10 УПЛ (взрывные фланги Шахтера, а Бенито выше всех из Динамо):

Создание моментов – юный "бык" впереди всей Европы

Здесь на первый план выходят игроки с лучшим последним пасом. Чтобы вывести партнера на удар мало техники и видение поля – футболист также должен уметь быстро принимать решения и предлагать нестандартные ходы.

Топ-10 Европы (новичок Лейпцига – Доминик Собослай – превосходит де Брюйне, ди Марию и Мюллера):

Топ-10 УПЛ:

Удары – Ибрагимович или Левандовски?

Элитный форвард обладает высокой точностью и силой ударов, умением брать инициативу на себя и реализовывать моменты. Такие футболисты тянут команду за собой и становятся лучшими бомбардирами чемпионатов. Неудивительно, что во главе рейтинга оказались Ибрагимович, Левандовски, Мбаппе, Холанд и Салах.

Топ-10 Европы:

Топ-10 УПЛ:

Мудрик, Тете и Антонио – лучшие среди тинейджеров

Football Observatory утверждает, что ее методология может быть полезна для скаутинга, поэтому представила рейтинги среди игроков, родившихся после 2000-м. При этом игнорировались футболисты из топ-5 чемпионатов.

Маркос Антонио занял второе место по игре в пас после звездочки Аякса:

Михаил Мудрик и Тете попали в топ-3 по дриблингу:

Александр Назаренко замкнул топ-10 по возвратам владения: