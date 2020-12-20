Сассуоло принимал Милан в рамках 13-го тура чемпионата Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Футбол 24.

Милану достаточно было считанных секунд, чтобы открыть счет в матче против Сассуоло. Гол Леау стал самым быстрым в истории турнира.

Ибрагимович получил рецидив травмы – форвард Милана вернется уже в 2021-м

Уже к перерыву гости удвоили преимущество. Во втором тайме хозяева перехватили инициативу, но смогли ответить лишь одним мячом в конце встречи, что не повлияло на распределение очков.

После 13-ти туров Милан продолжает возглавлять турнирную таблицу, оторвавшись от Интера на одно очко. Сассуоло остается 6-м.

Милан с рекордным голом сохранил лидерство, Интер выиграл шестой матч подряд и другие поединки 13-го тура Серии А