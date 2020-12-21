Україна

Динамо відпустить Цітаішвілі у Ворсклу. Юрій Максимов уже підтвердив домовленість. Своєю чергою полтавський клуб може продати свого гравця у Європу – є пропозиція навіть з АПЛ.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) виділив найкращих футболістів сезону в Європі та в Україні. У топ потрапили і представники клубів УПЛ.

Світ

Тоттенхем не зміг перемогти у третьому матчі поспіль і впав на п’яте місце. Цього разу підопічні Моурінью програли Лестеру. Манчестер Юнайтед розтрощив Лідс у матчі з вісьмома голами.

Мілан здолав Сассуоло, а юний нападник "россонері" Рафаель Леау забив найшвидший гол в історії топ-п’яти чемпіонатів Європи. Лаціо завдав Наполі другої поразки поспіль.

Реал пропустив шедевр від Ейбара, але зумів перемогти і наздогнати Атлетіко на вершині Ла Ліги.

Флорентіно Перес анонсував революційні зміни у футболі. Президент Мадрида не боїться іти на конфлікт з УЄФА.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський допоміг Аталанті влаштувати вольовий розгром у матчі з Ромою. Українець взяв участь у гольовій атаці.

Мар’ян Швед знову вийшов на поле після восьми матчів простою. Його Мехелен зумів перервати безвиграшну серію. Гент Яремчука, Безуса і Пластуна сенсаційно обіграв Брюгге Соболя.

Артур Рудько підписав новий контракт з Пафосом, хоча мав пропозиції від інших клубів.