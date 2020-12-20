В рамках 14-го тура АПЛ Шеффилд не смог добыть первую за пять месяцев победу. Отчёт об этом и других матчах воскресенья читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 14-й тур

Брайтон – Шеффилд Юнайтед – 1:1

Голы: Уэлбек, 87 – Богл, 63

Удаление: Ландстрём, 40

Тоттенхэм – Лестер Сити – начало в 16:15

Манчестер Юнайтед – Лидс – начало в 18:30

Вест Бромвич – Астон Вилла – начало в 21:15

Программу дня в Англии открывал домашний поединок Брайтона против Шеффилда. Встреча была очень важной для обеих команд, ведь хозяева не знали побед в течение четырёх туров, а гости не выиграли в 16 матчах АПЛ подряд – причём 15 из них они проиграли (плюс, был вылет из Кубка).

Брайтон доминировал, а у Шеффилда на 40-й минуте удаление получил Ландстром. Казалось, что подопечные Криса Уайлдера обречены, но на 63-й им удалось выйти вперёд – это Макголдрик ворвался на левый край штрафной и покатил в центр, а Богл, вышедший на замену, замкнул с рикошетом от защитника. 0:1! Этот счёт гости держали до 87-й минуты, пока свежий Уэлбек не воспользовался удачным отскоком после подачи со стандарта, расстреляв ворота Шеффилда с близкой дистанции – 1:1! На последних секундах Джаханбахш мог и победу вырвать для Брайтона, но его удар головой попал в перекладину. Ничья.

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