Брага внимательно следит за выступлениями игрока и рассматривает возможность трансфера французского полузащитника, сообщает Goal.

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Также на Ндиайе претендует Вест Хэм, который интересовался игроком летом 2020 года. Отмечается, что наставник "молотков" Дэвид Мойес получил новую информацию об игроке Ворсклы, что может повлиять на будущий трансфер.

Следует добавить, что контракт Ндиайе с полтавчанами завершается летом 2021 года. Transfermarkt оценивает француза в 400 тысяч евро. В общем, он провел 31 матч за Ворсклу, записав в свой актив гол и ассист.

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